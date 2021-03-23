«Ювентус» точно не продаст только 6 игроков

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23 Марта 2021, 20:17,
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«Ювентус» проводит плохой сезон, если сравнивать с недавними отрезками, и не исключено, что команду ждёт встряска в виде обновления состава. «Старая синьора» не смогла пройти «Порту» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов и фактически завершила борьбу за Скудетто в середине марта.
Gazzetta dello Sport отмечает, что на следующий год «Ювентус» точно оставит только следующих игроков - Федерико Кьезу, Деяна Кулушевски, Маттайса де Лихта, Артура, Хуана Куадрадо и Данило.
Некоторые игроки вроде Джанлуиджи Буффона или Джорджо Кьеллини близки к завершению карьеры. Зарплата Криштиану Роналду в 30 млн евро в год также не делает его незаменимым. Не исключено, что туринцы не захотят продать Пауло Дибалу, у которого еще год по контракту.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус
Всё логично и ясно в Юве грядет огромная перестройка, и им не нужен лишний груз в виде стариков разбойников (насколько они не были хороши)....
Португальская шлюха уже даже за 25 серебренников никому не нужна... Отработанный шлак... Об этом знают даже его тупая сестра и его кот Бадр.... Хе-хе-хе.....