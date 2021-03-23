«Ювентус» точно не продаст только 6 игроков

«Ювентус» проводит плохой сезон, если сравнивать с недавними отрезками, и не исключено, что команду ждёт встряска в виде обновления состава. «Старая синьора» не смогла пройти «Порту» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов и фактически завершила борьбу за Скудетто в середине марта.

Gazzetta dello Sport отмечает, что на следующий год «Ювентус» точно оставит только следующих игроков - Федерико Кьезу, Деяна Кулушевски, Маттайса де Лихта, Артура, Хуана Куадрадо и Данило.

Некоторые игроки вроде Джанлуиджи Буффона или Джорджо Кьеллини близки к завершению карьеры. Зарплата Криштиану Роналду в 30 млн евро в год также не делает его незаменимым. Не исключено, что туринцы не захотят продать Пауло Дибалу, у которого еще год по контракту.