​Пирло: «Наша цель – выиграть все матчи до конца сезона»

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло поговорил о целях своей команды на остаток сезона.

На текущий момент туринская команда занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Отставание «старой синьоры» от лидирующего «Интера» измеряется десятью очками.

«Наш подход заключается в том, чтобы выиграть все матчи, а затем посмотреть, что происходит впереди и позади нас. Мы ставим цель выиграть завтра, а затем будем ставить цель выиграть следующий матч. Наша цель – выиграть все матчи до конца сезона», - сказал Пирло журналистам на пресс-конференции в пятницу.