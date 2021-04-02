Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пирло: «Наша цель – выиграть все матчи до конца сезона»

02 Апреля 2021, 22:46,

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло поговорил о целях своей команды на остаток сезона.

На текущий момент туринская команда занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Отставание «старой синьоры» от лидирующего «Интера» измеряется десятью очками.

«Наш подход заключается в том, чтобы выиграть все матчи, а затем посмотреть, что происходит впереди и позади нас. Мы ставим цель выиграть завтра, а затем будем ставить цель выиграть следующий матч. Наша цель – выиграть все матчи до конца сезона», - сказал Пирло журналистам на пресс-конференции в пятницу.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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