Маркизио: «Бензема был близок к «Ювентусу» в 2010 году»

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25 Марта 2021, 20:33,
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио заявил, что форвард «Реала» Карим Бензема был близок к переходу в «старую синьору» в 2010 году.
- Да, это правда, Бензема был близок к «Ювентусу», в тот год Чиро Феррара был тренером, - сказал Маркизио во время стрима на Cronache di Spogliatoio.
- У него не все получалось в «Реале», и в клубе выбирал кого продать, его или Гонсало Игуаина. В итоге оба остались, а спустя несколько лет Игуаин ушел в «Наполи». Карим был действительно близок к переходу в «Ювентусом» тем летом, но, к сожалению, этого не случилось. Но это было возможно.
На сегодняшний день 33-летний Бензема забил 272 гола в 545 матчах за «Реал».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Карим Бензема, Клаудио Маркизио
Думаю, не прогадал и вошёл в историю Реал Мадрида, несмотря на все "против". Стал идеальным винтиком в командной системе, не будучи лучшим нападающим в мире. А не был бы дураком, и с Францией феерии бы были...
какие его годы ))??? и особенно если учесть любовь юве к престарелым звездам ))