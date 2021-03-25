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Маркизио: «Бензема был близок к «Ювентусу» в 2010 году»

25 Марта 2021, 20:33,

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио заявил, что форвард «Реала» Карим Бензема был близок к переходу в «старую синьору» в 2010 году.

- Да, это правда, Бензема был близок к «Ювентусу», в тот год Чиро Феррара был тренером, - сказал Маркизио во время стрима на Cronache di Spogliatoio.

- У него не все получалось в «Реале»,  и в клубе выбирал кого продать, его или Гонсало Игуаина. В итоге оба остались, а спустя несколько лет Игуаин ушел в «Наполи». Карим был действительно близок к переходу в «Ювентусом» тем летом, но, к сожалению, этого не случилось. Но это было возможно.

На сегодняшний день 33-летний Бензема забил 272 гола в 545 матчах за «Реал».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Карим Бензема, Клаудио Маркизио
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
25 Марта 2021, 21:18

Думаю, не прогадал и вошёл в историю Реал Мадрида, несмотря на все "против". Стал идеальным винтиком в командной системе, не будучи лучшим нападающим в мире. А не был бы дураком, и с Францией феерии бы были...

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ARTUR
25 Марта 2021, 20:43

какие его годы ))??? и особенно если учесть любовь юве к престарелым звездам ))

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