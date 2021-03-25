Маркизио: «Бензема был близок к «Ювентусу» в 2010 году»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио заявил, что форвард «Реала» Карим Бензема был близок к переходу в «старую синьору» в 2010 году.

- Да, это правда, Бензема был близок к «Ювентусу», в тот год Чиро Феррара был тренером, - сказал Маркизио во время стрима на Cronache di Spogliatoio.

- У него не все получалось в «Реале», и в клубе выбирал кого продать, его или Гонсало Игуаина. В итоге оба остались, а спустя несколько лет Игуаин ушел в «Наполи». Карим был действительно близок к переходу в «Ювентусом» тем летом, но, к сожалению, этого не случилось. Но это было возможно.

На сегодняшний день 33-летний Бензема забил 272 гола в 545 матчах за «Реал».