Сантуш готов дать совет Роналду относительно его будущего

Судьба форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду - постоянная тема для обсуждения СМИ и болельщиков на протяжении уже нескольких недель. Сейчас лидер атаки «старой синьоры» готовится к матчам против сборных Азербайджана, Сербии и Люксембурга.

- Если бы он спросил меня о лучшем варианте развития карьеры, я бы ему дал совет, - заявил главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш на пресс-конференции перед стартом отборочного турнира ЧМ-2022.

- Я его отлично знаю и тренировал еще в 18-летнем возрасте. У меня шикарные отношения с Роналду. Мы много общаемся, но всё это остается между нами. Криштиану выиграл всё на клубном уровне, а после победы на Евро-2016 ему остается победить только на чемпионате мира, - заключил Сантуш.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.