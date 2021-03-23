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Сантуш готов дать совет Роналду относительно его будущего

23 Марта 2021, 22:55,

Судьба форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду - постоянная тема для обсуждения СМИ и болельщиков на протяжении уже нескольких недель. Сейчас лидер атаки «старой синьоры» готовится к матчам против сборных Азербайджана, Сербии и Люксембурга.

- Если бы он спросил меня о лучшем варианте развития карьеры, я бы ему дал совет, - заявил главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш на пресс-конференции перед стартом отборочного турнира ЧМ-2022.

- Я его отлично знаю и тренировал еще в 18-летнем возрасте. У меня шикарные отношения с Роналду. Мы много общаемся, но всё это остается между нами. Криштиану выиграл всё на клубном уровне, а после победы на Евро-2016 ему остается победить только на чемпионате мира, - заключил Сантуш.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Фернанду Сантуш
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