Паратичи: «Мы решили сохранить Роналду»

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21 Марта 2021, 19:49,
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи продолжает настаивать на том, что форвард Криштиану Роналду останется в Турине и в дальнейшем.
- Мы решили сохранить Криштиану Роналду. Он лучший футболист в мире и останется с нами, - заявил Паратичи Sky Sport.
Португалец сменил «Реал» на «Ювентус» в 2018 году, подписав контракт на четыре сезона. В последнее время ходят упорные слухи о том, что туринцы могут разгрузить зарплатную ведомость, продав 36-летнего португальца, который не помог команде выиграть Лигу чемпионов, несмотря на приличные финансовые вложения в звездного игрока.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Фабио Паратичи