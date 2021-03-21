Паратичи: «Мы решили сохранить Роналду»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи продолжает настаивать на том, что форвард Криштиану Роналду останется в Турине и в дальнейшем.

- Мы решили сохранить Криштиану Роналду. Он лучший футболист в мире и останется с нами, - заявил Паратичи Sky Sport.

Португалец сменил «Реал» на «Ювентус» в 2018 году, подписав контракт на четыре сезона. В последнее время ходят упорные слухи о том, что туринцы могут разгрузить зарплатную ведомость, продав 36-летнего португальца, который не помог команде выиграть Лигу чемпионов, несмотря на приличные финансовые вложения в звездного игрока.