Кулушевски: «Не так просто приходить в «Ювентус» в 20-летнем возрасте»

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски поговорил о своей ситуации в клубе.

- Это сезон разочарований. Мы всегда должны начинать чемпионат Италии с мыслями о титуле. Не так просто приходить в «Ювентус» в 20-летнем возрасте. Все было новым для меня. Я и сейчас в непростой ситуации, но прогрессирую, даже понимая, что на это нужно время, - заявил игрок сборной Швеции на пресс-конференции.

- Я много раз менял свою роль на поле, но чувствую, что сейчас близок к тому, где хочется быть. Нам нужно лучше играть и добиваться лучших результатов, - добавил Кулушевски.

20-летний швед забил пять мячей в 36 матчах за «старую синьору».