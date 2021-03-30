Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Джентиле уверен, что Пирло будет уволен

30 Марта 2021, 00:27,

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Джентиле уверен, что Андреа Пирло потеряет должность наставника «старой синьоры».

- «Ювентус» обычно проводит кадровую революцию после провала, - заявил Джентиле на Rai Radio 1. - Конечно, есть разочарование. Не хочу винить Пирло, но важно иметь опыт и знать, как управлять игроками. Возможно, он не был готов. Пока рано говорить о завершении цикла «Ювентуса», но это один из худших сезонов. Резонно что-то менять после неудачных сезонов, думая о том, кто станет новым главным тренером и как.

Туринцы вылетели в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов и проигрывают 10 очков «Интеру»
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Клаудио Джентиле
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