Суд отказался засчитать «Лацио» техническую победу в матче с «Торино»

«Лацио» не удалось добиться технической победы в матче против «Торино», который должен был состояться 2 марта. Апелляционный суд отказался отдать три очка римлянам за неявку соперника на игру из-за запрета местного органа здравоохранения покидать Турин из-за вспышки коронавируса в команде. Вердикт таков: матч должен быть сыгран. Ранее подобная судьба постигла поединок второго тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи». Из-за неявки неаполитанцев им засчитали техническое поражение, но оно было отменено позже. В итоге эта игра пройдет 7 апреля.

У «Лацио» есть право подать еще одну апелляцию, уже в Олимпийский комитет страны.