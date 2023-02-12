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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко травмировался в матче с «Вердером»

12 Февраля 2023 • 08:45 Комментировать
Вердер
0:2
Боруссия Д
окончен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко получил травму на 29-й минуте встречи с «Вердером» (2:0).

«К сожалению, всё это не очень хорошо выглядит. Нам нужно дождаться диагноза», - сказал после матча главный тренер «чёрно-жёлтых» Эдин Терзич.

В связи с травмой Мукоко был заменён на Себастьяна Алле.

18-летний футболист забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи в 17 играх Бундеслиги в этом сезоне. Тем не менее, согласно мнению некоторых экспертов, с момента продления контракта до 2026 года у него возникли некоторые трудности.

Мукоко ещё не забивал в 2023 году и не участвовал в победе «Боруссии» над Бохумом в Кубке Германии (2:1).

Как долго спортсмен будет отсутствовать пока неизвестно.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Боруссия Дортмунд травмы Юссуфа Мукоко
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