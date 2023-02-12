Мукоко травмировался в матче с «Вердером»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко получил травму на 29-й минуте встречи с «Вердером» (2:0).

«К сожалению, всё это не очень хорошо выглядит. Нам нужно дождаться диагноза», - сказал после матча главный тренер «чёрно-жёлтых» Эдин Терзич.

В связи с травмой Мукоко был заменён на Себастьяна Алле.

18-летний футболист забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи в 17 играх Бундеслиги в этом сезоне. Тем не менее, согласно мнению некоторых экспертов, с момента продления контракта до 2026 года у него возникли некоторые трудности.

Мукоко ещё не забивал в 2023 году и не участвовал в победе «Боруссии» над Бохумом в Кубке Германии (2:1).

Как долго спортсмен будет отсутствовать пока неизвестно.