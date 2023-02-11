«Боруссия» из Дортмунда не без приключений победила в Бремене

«Боруссия» из Дортмунда с 20-м туре чемпионата Германии гостила у «Вердера» и уверенно по счёту обыграла противника. При этом бременцы были гораздо острее в первом тайме, не реализовав минимум три момента. После перерыва Марвин Дукш из пределов штрафной зарядил в штангу. Лишь в середине второго тайма гости получили отличный шанс и реализовали его. Только-только вышедший на поле Джейми Байно-Гиттенс вколотил мяч в ближнюю девятку. Юлиан Брандт мог ставить точку, но, расстреливая ворота, попал в защитника у ленточки. Вскоре он же с левого края штрафной попал в дальний угол - 2:0.

«Боруссия» продолжает преследовать «Баварию» и проигрывает лидеру три очка. соперник застрял в середине таблицы.