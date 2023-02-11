«Боруссия» из Дортмунда не без приключений победила в Бремене

«Боруссия» из Дортмунда с 20-м туре чемпионата Германии гостила у «Вердера» и уверенно по счёту обыграла противника. При этом бременцы были гораздо острее в первом тайме, не реализовав минимум три момента. После перерыва Марвин Дукш из пределов штрафной зарядил в штангу. Лишь в середине второго тайма гости получили отличный шанс и реализовали его. Только-только вышедший на поле Джейми Байно-Гиттенс вколотил мяч в ближнюю девятку. Юлиан Брандт мог ставить точку, но, расстреливая ворота, попал в защитника у ленточки. Вскоре он же с левого края штрафной попал в дальний угол - 2:0.
«Боруссия» продолжает преследовать «Баварию» и проигрывает лидеру три очка. соперник застрял в середине таблицы.
Протокол игры
|67'Байно-Гиттенс Джейми (0:1)
|85'Брандт Юлиан (0:2)
Павленка Иржи•Пипер Амос•Штарк Никлас•Велькович Милош•Вайзер Митчелл 80' (Шмид Романо ( 80' ) •Юнг Антони•Биттенкорт Леонардо 35' 46' (Шмидт Никлас ( 46' ) •Гросс Кристиан 71' (Филипп Максимилиан ( 71' ) •Стаге Йенс 71' (Груев Илия ( 71' ) •Фюллькруг Никлас•Дукш Марвин
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан 89' (Дауд Махмуд ( 89' ) •Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Геррейру Рафаэл•Джан Эмре•Рейна Джованни 66' (Эзкан Салих ( 66' ) •Беллингем Джуд•Ройс Марко 66' (Байно-Гиттенс Джейми ( 66' ) •Брандт Юлиан 89' (Мёнье Тома ( 89' ) •Мукоко Юссуфа 29' (Алле Себастьян ( 29' )
Сегодня. Стадион "Вохнинвест Везерштадион ".
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