Мукоко выбыл на шесть недель

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко окажется не у дел на шесть недель из-за травмы, полученной на 29-й минуте встречи с «Вердером» (2:0). Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Во время вышеуказанного противостояния 18-летний спортсмен «заработал» разрыв синдесмоза. Из-за этого футболист пропустит оба матча Лиги чемпионов против «Челси».

Мукоко получил травму в первой половине игры после подката бывшего игрока «чёрно-жёлтых» Леонардо Биттенкурта. Спустя несколько минут главному тренеру «Боруссии» Эдину Терзичу пришлось принять единственное решение - заменить немецкого футболиста.