«Боруссия» отреагировала на гол Алле в официальном матче

В дортмундской «Боруссии» отреагировали на гол форварда клуба Себастьяна Алле. Дело в том, что этот гол стал для иваурийского нападающего первым в официальных матчах после того, как он перенёс две операции по удалению раковой опухоли.

«К чёрту рак!», - написала пресс-служба «Боруссии» в соцсети.

Напомним, что Алле стал автором третьего гола своей команды в сегодняшнем матче против «Фрайбурга». На данный момент противостояние подходит к концу, «шмели» на кураже громят своих соперников – 5:1.

Всю первую половину текущего сезона Алле лечился от рака, зимой он победил болезнь и начал тренироваться с командой.