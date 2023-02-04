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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» отреагировала на гол Алле в официальном матче

04 Февраля 2023 • 19:18 Комментировать
Боруссия Д
5:1
Фрайбург
окончен

В дортмундской «Боруссии» отреагировали на гол форварда клуба Себастьяна Алле. Дело в том, что этот гол стал для иваурийского нападающего первым в официальных матчах после того, как он перенёс две операции по удалению раковой опухоли.

«К чёрту рак!», - написала пресс-служба «Боруссии» в соцсети.

Напомним, что Алле стал автором третьего гола своей команды в сегодняшнем матче против «Фрайбурга». На данный момент противостояние подходит к концу, «шмели» на кураже громят своих соперников – 5:1.

Всю первую половину текущего сезона Алле лечился от рака, зимой он победил болезнь и начал тренироваться с командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Боруссия Дортмунд Себастьян Алле
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