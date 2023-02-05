Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Адейеми установил рекорд Бундеслиги по скорости

05 Февраля 2023 • 00:21 Комментировать
Вердер
...
Боруссия Д
11.02 17:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми установил рекорд чемпионата Германии. В сегодяшнем матче против «Фрайбурга» 21-летний немец разогнался до 36,7 км/ч, это стало абсолютным рекордом Бундеслиги, пишет пресс-служба «шмелей».

Отмечается, что экс-форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн разгонялся до 36,04 км/ч, а бывший защитник Ашраф Хакими – до 36,2 км/ч.

Напомним, что матч «Боруссии» и «Фрайбурга» закончился разгромной победой дортмундцев – 5:1. Один из голов встречи забил Адейеми.

После победы «Боруссия» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Германии с 37 очками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ашраф Хакими Эрлинг Холанн Карим Адейеми
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРДЕР БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Боруссия М Боруссия М
Шальке 04 Шальке 04
0
0
1.82 4.10 4.00
Видео
05.02.23 в 17:30
Штутгарт Штутгарт
Вердер Вердер
2.14 3.75 3.25
Видео
05.02.23 в 19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария Бавария
5.40 5.40 1.49
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
01:34 · Германия. Бундеслига
«Реал» работает только над одним дорогостоящим трансфером
01:03 · Германия. Бундеслига
«Шальке» обновил антирекорд Бундеслиги
00:21 · Германия. Бундеслига
Адейеми установил рекорд Бундеслиги по скорости
04 Февраля
23:49 · Германия. Бундеслига
Глеб: «Головин будет только рад оказаться в Бундеслиге»
22:26 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» и «Шальке» выдали весёлую нулевую ничью
21:25 · Германия. Бундеслига
​«Вольфсбург» - «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 5 февраля 2023
20:55 · Германия. Бундеслига
Мостовой прокомментировал интерес к Головину от «Боруссии»
20:47 · Германия. Бундеслига
Тарханов посоветовал Головину сменить «Монако» на «Боруссию»
19:42 · Германия. Бундеслига
​Мостовой высказался об интересе «Боруссии» к Головину
19:30 · Германия. Бундеслига
«Бохум» разгромил «Хоффенхайм» в самом результативном матче дня
19:29 · Германия. Бундеслига
«Унион» возглавил Бундеслигу, выиграв четвёртый матч подряд
19:28 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» устроил «Герте» разгром
19:26 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» с «РБ Лейпцигом» провели «сухой» матч
19:24 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда забила 5 мячей конкурентам из «Фрайбурга»
19:18 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» отреагировала на гол Алле в официальном матче
Все новости
Рекомендуем