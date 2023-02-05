Адейеми установил рекорд Бундеслиги по скорости

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми установил рекорд чемпионата Германии. В сегодяшнем матче против «Фрайбурга» 21-летний немец разогнался до 36,7 км/ч, это стало абсолютным рекордом Бундеслиги, пишет пресс-служба «шмелей».

Отмечается, что экс-форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн разгонялся до 36,04 км/ч, а бывший защитник Ашраф Хакими – до 36,2 км/ч.

Напомним, что матч «Боруссии» и «Фрайбурга» закончился разгромной победой дортмундцев – 5:1. Один из голов встречи забил Адейеми.

После победы «Боруссия» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Германии с 37 очками.