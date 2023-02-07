«Боруссия» готова сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком в своей истории

Дортмундская «Боруссия» работает над продлением контракта Джуда Беллингема.

Полузащитник может покинуть клуб после завершения сезона, поскольку интересен мадридскому «Реалу» и грандам Английской премьер-лиги. Несмотря на востребованность 19-летнего хавбека на трансферном рынке, «Боруссия» продолжает верить в продление его договора: по данным журналиста Грэма Бэйли, руководство «шмелей» готово предложить Беллингему самый крупный контракт в истории клуба, также в соглашении будет прописана солидная сумма отступных.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 110 млн евро. Действующий контракт англичанина рассчитан до 2025 года.