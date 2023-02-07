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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» готова сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком в своей истории

07 Февраля 2023 • 21:09 Комментировать
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Боруссия Д
11.02 17:30

Дортмундская «Боруссия» работает над продлением контракта Джуда Беллингема.

Полузащитник может покинуть клуб после завершения сезона, поскольку интересен мадридскому «Реалу» и грандам Английской премьер-лиги. Несмотря на востребованность 19-летнего хавбека на трансферном рынке, «Боруссия» продолжает верить в продление его договора: по данным журналиста Грэма Бэйли, руководство «шмелей» готово предложить Беллингему самый крупный контракт в истории клуба, также в соглашении будет прописана солидная сумма отступных.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 110 млн евро. Действующий контракт англичанина рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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ВЕРДЕР БОРУССИЯ Д
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