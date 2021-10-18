Киммих – о победе 5:1 над «Байером»: «Игра была яркой»

Футболист мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился эмоциями после крупного успеха своей команды в поединке 8 тура Бундеслиги. Мюнхенцы не оставили шансов «Байеру» в Леверкузене, добившись крупного успеха 5:1.

«Я догадывался, что нам по силам сделать это. По правде говоря, первые минут 10-15 в моём исполнении были не слишком убедительными. Мяч постоянно двигался с одной половины поля на другую. Но начиная с 30-й минуты игра была яркой.

Нам сильно помог забитый мяч уже в самом дебюте. Добились полного доминирования над своим визави. Мы всегда имели футболистов между линиями. Это помогало повышать скорость матча», - цитирует Киммиха пресс-служба «Баварии».