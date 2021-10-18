Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих – о победе 5:1 над «Байером»: «Игра была яркой»

18 Октября 2021 • 08:21 Комментировать
Байер Л
1:5
Бавария
окончен

Футболист мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился эмоциями после крупного успеха своей команды в поединке 8 тура Бундеслиги. Мюнхенцы не оставили шансов «Байеру» в Леверкузене, добившись крупного успеха 5:1.

«Я догадывался, что нам по силам сделать это. По правде говоря, первые минут 10-15 в моём исполнении были не слишком убедительными. Мяч постоянно двигался с одной половины поля на другую. Но начиная с 30-й минуты игра была яркой.

Нам сильно помог забитый мяч уже в самом дебюте. Добились полного доминирования над своим визави. Мы всегда имели футболистов между линиями. Это помогало повышать скорость матча», - цитирует Киммиха пресс-служба «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер Бавария Йозуа Киммих
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
12:17 · Германия. Бундеслига
Киммих - о «Золотом мяче»: «Не считаю себя великим индивидуальным игроком»
11:30 · Германия. Бундеслига
Павар: «В обороне я лучше Хакими и Александер-Арнольда»
10:35 · Германия. Бундеслига
В «Байере» прокомментировали будущее Вирца, которым интересуется «Реал»
08:50 · Германия. Бундеслига
Левандовски высказался о разгроме «Байера»
08:21 · Германия. Бундеслига
Киммих – о победе 5:1 над «Байером»: «Игра была яркой»
17 Октября
23:28 · Германия. Бундеслига
Ещё один игрок сборной Франции пожаловался на критику в свой адрес 1
23:10 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» обратила своё внимание на украинского голкипера слухи
20:26 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» с «Арминией» не смогли определить сильнейшего
20:18 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о крупной победе над «Байером»: «Это было сильно»
18:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» уничтожила оборону «Байера» в матче за первое место 1
17:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» забила 4 гола за 7 минут в ворота «Байера» 1
16:00 · Германия. Бундеслига
​«Байер» - «Бавария» - 1:5 (закончен) 1
15:45 · Германия. Бундеслига
​Стюард украл у фаната футболку Холанна – футболист вызвался помочь
16 Октября
22:38 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Бавария»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии – 17 октября 2021
19:23 · Германия. Бундеслига
Как «Боруссия» из Дортмунда вырвалась на первое место - видео видео
Все новости
Рекомендуем