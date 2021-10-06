Толиссо вернулся к тренировкам

Французский полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо сделал очередной шаг на пути к возвращению на поле.

По информации клубной пресс-службы чемпионов Бундеслиги, 27-летний полузащитник работает в усиленном режиме, пока большинство его одноклубников разъехались по своим сборным.

Игрок активно восстанавливается от травмы икроножной мышцы и уже приступил к тренировкам по персональному графику.

Отметим, что в последний раз Толиссо был на поле в кубковом поединке с «Бремером», который завершился тотальным разгромом бременцев 12:0.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не прочь избавиться от Корентена Толиссо. Претендентом на полузащитника является миланский «Интер».