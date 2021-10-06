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Чемпионат Германии. Бундеслига

Толиссо вернулся к тренировкам

06 Октября 2021 • 13:56 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
4.70 4.35 1.65
17.10 16:30

Французский полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо сделал очередной шаг на пути к возвращению на поле.

По информации клубной пресс-службы чемпионов Бундеслиги, 27-летний полузащитник работает в усиленном режиме, пока большинство его одноклубников разъехались по своим сборным.

Игрок активно восстанавливается от травмы икроножной мышцы и уже приступил к тренировкам по персональному графику.

 

 

Отметим, что в последний раз Толиссо был на поле в кубковом поединке с «Бремером», который завершился тотальным разгромом бременцев 12:0.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не прочь избавиться от Корентена Толиссо. Претендентом на полузащитника является миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Корентен Толиссо
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