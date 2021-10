Толиссо вернулся к тренировкам

Французский полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо сделал очередной шаг на пути к возвращению на поле.

По информации клубной пресс-службы чемпионов Бундеслиги, 27-летний полузащитник работает в усиленном режиме, пока большинство его одноклубников разъехались по своим сборным.

Игрок активно восстанавливается от травмы икроножной мышцы и уже приступил к тренировкам по персональному графику.

@CorentinTolisso took part in some individual training.#MiaSanMia pic.twitter.com/3jHbv8eGvu