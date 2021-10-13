Люка Эрнандес рискует загреметь за решётку

Французский защитник «Баварии» Люка Эрнандес может оказаться в тюрьме.

Согласно информации источника AS, 25-летний французский футболист нарушил запрет суда. Игроку необходимо вернуться в столицу Испании, чтобы посетить ещё одно судебное заседание, назначенное на 19 октября. В этот день игроку будет определять место отбывания наказания за нападение на свою подругу. Инцидент случился в октябре 2017 года, когда спортсмен выступал под знамёнами мадридского «Атлетико».

Сообщается, что в настоящий момент адвокаты Люки Эрнандеса готовятся подать апелляцию. Если стороне француза не удастся обжаловать решение, он может провести за решёткой до двух лет.