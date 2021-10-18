Левандовски высказался о разгроме «Байера»

Главная ударная сила мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски пообщался с журналистами после гостевого поединка с леверкузенским «Байером» (5:1) в рамках немецкой Бундеслиги.

«Мы понимали, что нам предстоит очень непростой матч. Команда может быть довольна таким выступлением. Забить пять голов за один тайм – это показатель нашей игры. Уже через 45 минут стало понятно, что «Бавария» набрала три балла. Я рад, что прервал свою безголевую серию», - передает слова польского футболиста пресс-служба мюнхенского гранда.

В прошедшем поединке Левандовски отметился двумя забитыми мячами.