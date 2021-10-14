«Бавария» распрощается с Толиссо по итогам сезона

У полузащитника «Баварии» Корентина Толиссо летом следующего года истекает срок действия трудового соглашения с клубом. По всей видимости, французу придется искать себе новую команду.

Как минимум, такой информацией поделилось немецкое издание Sport Bild, которое сообщило о нежелании руководства действующего чемпиона Германии предлагать футболисту новый контракт.

Ранее появлялись слухи, что в подписании Толиссо на правах свободного агента заинтересованы сразу несколько европейских клубов, среди них «Интер», «Ювентус» и «Арсенал». 27-летний хавбек лишь трижды в текущем сезона появлялся на поле под руководством нового тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна.