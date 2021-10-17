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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн – о крупной победе над «Байером»: «Это было сильно»

17 Октября 2021 • 20:18 Комментировать
Байер Л
1:5
Бавария
окончен

Сегодня в очной борьбе за первое место в Бундеслиге сражались «Байер» и «Бавария». Несмотря на все прогнозы, клуб из Леверкузена разгромно проиграл мюнхенцам, пропустив пять мячей в первом тайме.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что не ожидал такого сценария поединка. Оказывается, специалист боялся упустить очки в игре с прямым конкурентом.

«Мы ничего не дали создать оппоненту в первой половине встречи. Это было сильно. Могли забить еще больше, ведь создали множество моментов. Невероятная игра, я доволен», - цитирует наставника пресс-служба клуба.

К слову, нападающий Роберт Левандовски признался, что уже к 30-й минуте был уверен в победе «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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