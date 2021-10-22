Мюнхенский каток: «Бавария» забивает 4,9 гола в среднем за матч

Мюнхенская «Бавария» находится в феноменальной форме, чего только стоят разгромные победы над леверкузенским «Байером» (5:1) и лиссабонской «Бенфикой» (4:0).

Подопечные Юлиана Нагельсманна демонстрируют фантастическую результативность в этом сезоне. В последних десяти встречах мюнхенский гранд забивал 4,9 гола в среднем за игру.

В немецкой Бундеслиге «Бавария» занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на одно очко. Что касается Лиги чемпионов, то мюнхенцы со 100-процентным показателем лидируют в квартете Е.

Ранее появилась информация, что наставник команды Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусом.