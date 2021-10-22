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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюнхенский каток: «Бавария» забивает 4,9 гола в среднем за матч

22 Октября 2021 • 12:07 Комментировать (2)
Байер Л
1:5
Бавария
окончен

Мюнхенская «Бавария» находится в феноменальной форме, чего только стоят разгромные победы над леверкузенским «Байером» (5:1) и лиссабонской «Бенфикой» (4:0).

Подопечные Юлиана Нагельсманна демонстрируют фантастическую результативность в этом сезоне. В последних десяти встречах мюнхенский гранд забивал 4,9 гола в среднем за игру.

В немецкой Бундеслиге «Бавария» занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на одно очко. Что касается Лиги чемпионов, то мюнхенцы со 100-процентным показателем лидируют в квартете Е.

Ранее появилась информация, что наставник команды Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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Комментарии (2)
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NOBODY
22 Октября 2021 в 12:47
хех)) с Фликом Бавария играла тоже отлично и много забивала...
HG2017
22 Октября 2021 в 13:11
Люди то те же.
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