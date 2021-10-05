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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски решил остаться в «Баварии»

05 Октября 2021 • 00:49 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
4.70 4.35 1.65
17.10 16:30

Несмотря на желание покинуть мюнхенскую «Баварию» прошедшим летом, нападающий Роберт Левандовски всё же согласился подписать с клубом новый трудовой договор. Руководству немцев удалось переубедить поляка остаться в команде, пообещав тому статус ключевого игрока.

Согласно информации, предоставленной журналистом Кристианом Фальком, форвард поставит свою подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2025 года. Теперь Левандовски ждет того момента, когда боссы «Баварии» вызовут его на уточнения всех деталей сделки.

Напомним, что месяцами ранее футболист хотел сменить обстановку, чтобы принять новый вызов в своей карьере, но потенциальным покупателям так и не удалось договориться по трансферу лучшего бомбардира Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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