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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски рассчитывает выиграть «Золотой мяч»

05 Октября 2021 • 18:14 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
4.70 4.35 1.65
17.10 16:30

Забивной форвард «Баварии» Роберт Левандовски видит себя очевидным претендентом на завоевание самой престижной индивидуальной награды в футболе.

«Осознаю, что каждый успешно проведенный матч, будь то сборная или клуб, делает мои позиции в голосовании более прочными. В течение двух последних сезонов я собрал немало титулов, поэтому могу претендовать на «Золотой мяч».

Я рад находиться в списке претендентов. Надеюсь, вмешательство политики не помешает честно определить достойного. Голоса должны быть распределены в соответствии с выступлениями игроков на поле», - цитирует Левандовски Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 33-летний поляк наколотил уже 13 мячей в 10 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Золотой Мяч Роберт Левандовски
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