Левандовски рассчитывает выиграть «Золотой мяч»

Забивной форвард «Баварии» Роберт Левандовски видит себя очевидным претендентом на завоевание самой престижной индивидуальной награды в футболе.

«Осознаю, что каждый успешно проведенный матч, будь то сборная или клуб, делает мои позиции в голосовании более прочными. В течение двух последних сезонов я собрал немало титулов, поэтому могу претендовать на «Золотой мяч».

Я рад находиться в списке претендентов. Надеюсь, вмешательство политики не помешает честно определить достойного. Голоса должны быть распределены в соответствии с выступлениями игроков на поле», - цитирует Левандовски Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 33-летний поляк наколотил уже 13 мячей в 10 матчах.