«Бавария» уничтожила оборону «Байера» в матче за первое место

В матче лидеров Бундеслиги не было борьбы. «Бавария» гостила у «Байера» и за первый тайм забила пять мячей в ворота противника, четыре из них всего за 8 минут. Роберт Левандовски и Серж Гнабри оформили по дублю, при этом поляк даже забил пяткой. После перерыва леверкузенцы отыграли один мяч - 1:5.
Протокол игры
|4' Левандовски Роберт (0:1)
|30' Левандовски Роберт (0:2)
|34' Мюллер Томас (0:3)
|35' Гнабри Серж (0:4)
|37' Гнабри Серж (0:5)
|(1:5) Шик Патрик 55'
Градецки Лукаш • Фримпонг Жереми 64' ( Адли Амин ( 64') • Коссуну Одилон • Та Джонатан • Баккер Митчел • Демирбай Керем • Амири Надим • Диаби Мусса 64' ( Беллараби Карим ( 64') • Вирц Флориан 79' ( Аларио Лукас ( 79') • Паулиньо Жозе 46' ( Тапсоба Эдмон ( 46') • Шик Патрик 79' ( Рецос Панайотис ( 79')
Запасные: Лунёв Андрей • Сертдемир Зидан • Синкгравен Дэйли • Инкапье Пьеро
Нойер Мануэль • Зюле Никлас 72' ( Ричардс Омар ( 72') • Юпамекано Део • Эрнандес Люка • Альфонсо Дэвис 40' ( Станишич Йосип ( 40') • Киммих Йозуа • Горецка Леон 46' ( Забитцер Марсель ( 46') • Гнабри Серж • Мюллер Томас 64' ( Мусиала Джамал ( 64') • Сане Лерой • Левандовски Роберт 64' ( Коман Кингсли ( 64')
Запасные: Толиссо Корентен • Фрюхтль Кристиан • Чупо-Мотинг Эрик • Сарр Буна
17 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).