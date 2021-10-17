«Бавария» уничтожила оборону «Байера» в матче за первое место

В матче лидеров Бундеслиги не было борьбы. «Бавария» гостила у «Байера» и за первый тайм забила пять мячей в ворота противника, четыре из них всего за 8 минут. Роберт Левандовски и Серж Гнабри оформили по дублю, при этом поляк даже забил пяткой. После перерыва леверкузенцы отыграли один мяч - 1:5.