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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» уничтожила оборону «Байера» в матче за первое место

17 Октября 2021 • 18:22 Комментировать
Байер Л
1:5
Бавария
окончен

В матче лидеров Бундеслиги не было борьбы. «Бавария» гостила у «Байера» и за первый тайм забила пять мячей в ворота противника, четыре из них всего за 8 минут. Роберт Левандовски и Серж Гнабри оформили по дублю, при этом поляк даже забил пяткой. После перерыва леверкузенцы отыграли один мяч - 1:5.

Протокол игры  
Байер Л 1:5 Бавария
    4' Левандовски Роберт (0:1)
    30' Левандовски Роберт (0:2)
    34' Мюллер Томас (0:3)
    35' Гнабри Серж (0:4)
    37' Гнабри Серж (0:5)
(1:5) Шик Патрик 55'    
Градецки Лукаш Фримпонг Жереми   64' (Адли Амин (   64') Коссуну Одилон Та Джонатан Баккер Митчел Демирбай Керем Амири Надим Диаби Мусса   64' (Беллараби Карим (   64') Вирц Флориан   79' (Аларио Лукас (   79') Паулиньо Жозе   46' (Тапсоба Эдмон (   46') Шик Патрик   79' (Рецос Панайотис (   79')
Запасные: Лунёв Андрей Сертдемир Зидан Синкгравен Дэйли Инкапье Пьеро
Нойер Мануэль Зюле Никлас   72' (Ричардс Омар (   72') Юпамекано Део Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис   40' (Станишич Йосип (   40') Киммих Йозуа Горецка Леон   46' (Забитцер Марсель (   46') Гнабри Серж Мюллер Томас   64' (Мусиала Джамал (   64') Сане Лерой Левандовски Роберт   64' (Коман Кингсли (   64')
Запасные: Толиссо Корентен Фрюхтль Кристиан Чупо-Мотинг Эрик Сарр Буна
17 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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окончен Байер Л 1:5 Бавария
Идет 45 минута Аугсбург 1:0 Арминия 2.32 3.4 3.2
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Сегодня, 17 Октября
18:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» уничтожила оборону «Байера» в матче за первое место
17:20 · Германия. Бундеслига
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​«Байер» - «Бавария» - 1:5 (закончен) 1
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