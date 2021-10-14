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Чемпионат Германии. Бундеслига

Румменигге: «Нагельсманн отлично справляется со своей работой»

14 Октября 2021 • 00:08 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
5.00 4.60 1.60
17.10 16:30

Карл-Хайнц Румменигге, который ранее занимал ведущие должности в структуре мюнхенской «Баварии», поделился впечатлениями от игры команды под руководством нового главного тренера Юлиана Нагельсманна.

Бывший чиновник заявил, что немецкий специалист на данный момент даже превышает ожидания публики. «Нагельсманн выдал очень хороший старт. Он отлично справляется со своей работой. Необходимо, чтобы ему удавалось абстрагироваться от необоснованной критики в прессе, которая обязательно рано или поздно появится», - приводит слова Румменигге сетевое издание Bavarian Football.

Отметим, что «Бавария» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая «Байер» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карл-Хайнц Румменигге Юлиан Нагельсманн
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