Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 88 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Лизаразю убеждает Комана остаться в «Баварии»

14 Октября 2021 • 13:00 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
5.00 4.60 1.60
17.10 16:30

Экс-футболист сборной Франции Биксант Лизаразю посоветовал своему соотечественнику остаться в рядах мюнхенской «Баварии», несмотря на проблемы с получением места в основном составе.

«От чистого сердца советую Кингсли продолжить карьеру в «Баварии». Ему посчастливилось выступать за невероятный клуб, где у него есть возможность ежегодно выигрывать титулы, играть в Лиге чемпионов», - передаёт слова Лизаразю Goal.

Экс-футболист «Баварии» считает, что Кингсли Коман способен в будущем добиться такой же славы в Мюнхене, как и Франк Рибери, с которым они являются партнёрами по позиции.

По слухам, в трансфере Кингсли Комана активно заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 25-летний француз ещё не отличился ни разу в 4 матчах за «ротен».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Биксант Лизаразю Кингсли Коман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
13:00 · Германия. Бундеслига
Лизаразю убеждает Комана остаться в «Баварии»
10:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» поборется за Холанна, если расстанется с Левандовски
00:19 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Мы не заинтересованы в Холанне, у нас есть Левандовски»
00:08 · Германия. Бундеслига
Румменигге: «Нагельсманн отлично справляется со своей работой»
13 Октября
17:59 · Германия. Бундеслига
Хуммельс – Холанну: «Не всегда трава в другом месте зеленее»
16:39 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес рискует загреметь за решётку
14:57 · Англия. Премьер-лига
Зюле – цель «Ньюкасла» на трансферном рынке слухи
13:51 · Германия. Бундеслига
Закария хочет стать игроком «Барселоны»
12:37 · Германия. Бундеслига
«Барселона» назвала трансферную цель на январь 3
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» запланировал переговоры по трансферу Холанна 1
11:22 · Германия. Бундеслига
Нюбель покинет «Баварию», если клуб продлит контракт с Нойером
10:16 · Германия. Бундеслига
Нойер подпишет новый контракт с «Баварией»
00:13 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Гвардиола научил меня смотреть на футбол по-другому» 1
12 Октября
21:57 · Германия. Бундеслига
Левандовски: Не думаю, что получится играть в дуэте с Холанном 1
13:54 · Германия. Бундеслига
​Несколько фондов готовы помочь «Барселоне» купить топ-игрока 2 слухи
Все новости
Рекомендуем