Лизаразю убеждает Комана остаться в «Баварии»

Экс-футболист сборной Франции Биксант Лизаразю посоветовал своему соотечественнику остаться в рядах мюнхенской «Баварии», несмотря на проблемы с получением места в основном составе.

«От чистого сердца советую Кингсли продолжить карьеру в «Баварии». Ему посчастливилось выступать за невероятный клуб, где у него есть возможность ежегодно выигрывать титулы, играть в Лиге чемпионов», - передаёт слова Лизаразю Goal.

Экс-футболист «Баварии» считает, что Кингсли Коман способен в будущем добиться такой же славы в Мюнхене, как и Франк Рибери, с которым они являются партнёрами по позиции.

По слухам, в трансфере Кингсли Комана активно заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 25-летний француз ещё не отличился ни разу в 4 матчах за «ротен».