«Бавария» забила 4 гола за 7 минут в ворота «Байера»

На данный момент проходит центральный поединок 8-го тура Бундеслиги, в котором «Байер» на своем поле принимает «Баварию». В игре закончился первый тайм, а вопрос о победителе противостояния уже снят.

Дело в том, что мюнхенцы умудрились отличиться в воротах соперника целых пять раз, при этом не подпустив оппонента к своим владениям. Более того, четыре своих гола «Бавария» забила в промежутке семи минут – голевую феерию начал Роберт Левандовски на 30-й минуте, а закончил ее Серж Гнабри на 37-й, оформив дубль.

Как итог, «Бавария» впервые в этом сезоне единолично может возглавить турнирную таблицу немецкого чемпионата. «Байер», к слову, до очной встречи с грандом делил с клубом из Мюнхена первую строчку.