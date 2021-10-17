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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» забила 4 гола за 7 минут в ворота «Байера»

17 Октября 2021 • 17:20 Комментировать (1)
Байер Л
1:5
Бавария
4.90 4.55 1.60
2-й тайм

На данный момент проходит центральный поединок 8-го тура Бундеслиги, в котором «Байер» на своем поле принимает «Баварию». В игре закончился первый тайм, а вопрос о победителе противостояния уже снят.

Дело в том, что мюнхенцы умудрились отличиться в воротах соперника целых пять раз, при этом не подпустив оппонента к своим владениям. Более того, четыре своих гола «Бавария» забила в промежутке семи минут – голевую феерию начал Роберт Левандовски на 30-й минуте, а закончил ее Серж Гнабри на 37-й, оформив дубль.

Как итог, «Бавария» впервые в этом сезоне единолично может возглавить турнирную таблицу немецкого чемпионата. «Байер», к слову, до очной встречи с грандом делил с клубом из Мюнхена первую строчку.

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Байер Бавария
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
17 Октября 2021 в 17:38
Не понимаю любителей Бундеслиги, кроме болельщиков Баварии конечно. Интрига максимум до перерыва сохраняется. А за 10 туров до конца за частую расклад такой ,что уже чемпион известен.
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Идет 79 минута Байер Л 1:5 Бавария
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