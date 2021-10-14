Президент «Баварии»: «Мы не заинтересованы в Холанне, у нас есть Левандовски»

Будущее нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна до сих пор остается загадкой – в услугах норвежца заинтересовано сразу несколько клубов, но представители игрока пока никак не комментируют слухи.

Однако, свое слово сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер, который исключил возможность перехода футболиста в мюнхенскую команду. «Мы не заинтересованы в Холанне, у нас есть Роберт Левандовски, которого принято считать лучшим футболистом и бомбардиров во всем мировом футболе», - цитирует чиновника Bayern & Germany.

Напомним, что ранее сам Левандовски усомнился в возможной эффективности их с Холанном дуэта.