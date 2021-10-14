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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии»: «Мы не заинтересованы в Холанне, у нас есть Левандовски»

14 Октября 2021 • 00:19 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
16.10 16:30

Будущее нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна до сих пор остается загадкой – в услугах норвежца заинтересовано сразу несколько клубов, но представители игрока пока никак не комментируют слухи.

Однако, свое слово сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер, который исключил возможность перехода футболиста в мюнхенскую команду. «Мы не заинтересованы в Холанне, у нас есть Роберт Левандовски, которого принято считать лучшим футболистом и бомбардиров во всем мировом футболе», - цитирует чиновника Bayern & Germany.

Напомним, что ранее сам Левандовски усомнился в возможной эффективности их с Холанном дуэта.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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