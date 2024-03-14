«Челси» хочет продать двух игроков в Саудовскую Аравию за 117 миллионов евро

В «Челси» задумались о продаже двух игроков в летнее трансферное окно.

По информации издания TalkSport, «аристократы» хотят расстаться с форвардом Ромелу Лукаку, который выступает на правах аренды за итальянскую «Рому», и голкипером Кепой Аррисабалагой, арендованным мадридским «Реалом».

Лондонский клуб планирует выручить с трансферов 30-летнего бельгийца и 29-летнего испанца 117 миллионов евро. В первую очередь «синие» будут вести переговоры с командами из Саудовской Аравии.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лукаку отличился 18 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Что касается Кепы, то он пропустил 18 голов, семь раз оставив ворота «сухими».