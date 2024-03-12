Палмер – первый игрок, который забил гол и отдал ассист в 5 матчах этого розыгрыша АПЛ

Полузащитник «Челси» Коул Палмер добился уникального достижения. Англичанин стал первым футболистом в этом розыгрыше Английской премьер-лиги, которому удалось забить гол и отдать результативную передачу в 5 матчах чемпионата.

Напомним, вчера вечером Палмер отдал ассист на Николаса Джексона и сам забил гол в ворота «Ньюкасла», чем помог «Челси» одержать минимальную победу со счётом 3:2.

Палмер в этом сезоне также забивал гол и отдавал ассист в матчах против «Бёрнли», «Тоттенхэма», «Лутона» и «Шеффилд Юнайтед». На счету 21-летнего полузащитника 11 голов и 8 результативных передач в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.