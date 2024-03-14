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Стерлинг вряд ли сыграет на Евро-2024

14 Марта 2024 • 13:15 Комментировать
Арсенал
0:0
Челси
отменен

Ожидается, что нападающий «Челси» Рахим Стерлиг не попадёт в заявку сборной Англии на ближайшие матчи. Как сообщает журналист Мэтт Лоу, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт не намерен приглашать футболиста на мартовские поединки.

Источник также добавляет, что Стерлинг вряд ли сыграет на чемпионате Европы в Германии, ведь тренер сборной Англии в данный момент не считает Рахима игроком, который способен помочь его команде.

Напомним, на чемпионате Европы 2021 года Рахим был одним из ключевых футболистов Англии и помог команде дойти до финала. В том турнире Стерлинг отметился тремя голами и ассистом.

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