Матсен: «Я хотел остаться в «Челси», но тренер не мог гарантировать мне игровое время»

Левый защитник дортмундской «Боруссии» Ян Матсен объяснил, почему в январе покинул лондонский «Челси» на правах аренды. Напомним, у «шмелей» есть право выкупа нидерландца за сумму в районе 30 миллионов евро.

«Я хотел остаться в «Челси», но тренер не мог гарантировать мне игровое время. Особенно учитывая то, под каким давлением сейчас находится команда. Я понимаю точку зрения Почеттино, но хочу играть в футбол», – цитирует Матсена журналист Фабрицио Романо.

В 9 матчах Бундеслиги Матсен успел отметиться одним голом и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что фуллбек интересен «Манчестер Сити».