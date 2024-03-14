«Челси» намерен побороться за звёздного игрока «Баварии»

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису. Об этом сообщает Thesecretscout.

По информации источника, лондонский клуб намерен подписать канадского футболиста уже ближайшим летом, однако за него «синим» придётся побороться.

Ранее сообщалось, что у «Баварии» возникли сложности в переговорах с Дэвисом по новому контракту, так как футболист намерен зарабатывать около 20 миллионов евро в год.

Действующее соглашение Дэвиса с мюнхенским клубом рассчитано до конца июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Канады в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний защитник провёл за «Баварию» 30 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.