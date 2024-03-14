Владельцы «Челси» намерены составить конкуренцию другим топ-клубам в борьбе за защитника «Лилля»

Владельцы лондонского «Челси» нацелились на центрального защитника из чемпионата Франции. «Пенсионеры» интересуются Лени Йоро, у которого летом 2025 года истекает контракт с «Лиллем».

По информации от журналиста Низара Кинселлы, владельцы «Челси» летом хотят приобрести на каждую позицию одного из лучших игроков в мире до 23 лет. В стане «пенсионеров» считают, что Йоро подходит под эту категорию.

18-летний Йоро оценивается «Трансфермарктом» в 25 миллионов евро. Молодой центральный защитник ранее был интересен мадридскому «Реалу», мюнхенской «Баварии», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».