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Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» не по футбольным причинам

13 Марта 2024 • 20:50 Комментировать
Арсенал
0:0
Челси
отменен

Стало известно, что английский хавбек Мэйсон Маунт болезненно воспринимает то, что покинул «Челси», воспитанником которого он является.

Как сообщает издание Manchester Evening News, Маунт перебрался в «Манчестер Юнайтед» не по футбольным причинам. При этом игрок не желает публично говорить об этом.

Ранее сообщалось, что полузащитник прошлым летом мог оказаться в лондонском «Арсенале» или «Ливерпуле». В итоге Маунт перебрался в стан манкунианцев, которые заплатили за трансфер 65 миллионов евро.

Не так давно Мэйсон возобновил тренировки с «красными дьяволами» после повреждения. В текущем сезоне он провёл лишь восемь матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед АПЛ Мэйсон Маунт ещё теги

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