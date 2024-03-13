Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» не по футбольным причинам

Стало известно, что английский хавбек Мэйсон Маунт болезненно воспринимает то, что покинул «Челси», воспитанником которого он является.

Как сообщает издание Manchester Evening News, Маунт перебрался в «Манчестер Юнайтед» не по футбольным причинам. При этом игрок не желает публично говорить об этом.

Ранее сообщалось, что полузащитник прошлым летом мог оказаться в лондонском «Арсенале» или «Ливерпуле». В итоге Маунт перебрался в стан манкунианцев, которые заплатили за трансфер 65 миллионов евро.

Не так давно Мэйсон возобновил тренировки с «красными дьяволами» после повреждения. В текущем сезоне он провёл лишь восемь матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.