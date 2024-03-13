«Челси» готов выставить на продажу своего самого высокооплачиваемого игрока

Лондонский «Челси» готов расстаться летом со своим самым высокооплачиваемым футболистом. Речь идёт о нападающем Рахиме Стерлинге, который не оправдывает ожидания после своего трансфера летом 2022 года из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

По информации от Daily Mail, «Челси» хочет поскорее избавиться от Стерлинга, ведь помимо плохой игры, англичанин также напрягает руководство своей огромной зарплатой. Рахим получает чуть менее 20 миллионов евро в год.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что летом Стерлинг может перебраться в Саудовскую Аравию, где футболисту готовы предложить большую зарплату.