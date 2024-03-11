«Арсенал» займёт третье место в АПЛ — Неценко

Известный футбольный комментатор Александр Неценко поделился мнением о шансах лондонского «Арсенала» в борьбе за чемпионство в АПЛ.

— Я не считаю «Арсенал» фаворитом чемпионской гонки. Вообще, считаю, что они займут третье место. Смотрим на вероятность чемпионства по версии Opta и сравниваем календари всех лидеров, — цитирует Неценко телеграм-канал «Коммент.Шоу».

После 28 туров подопечные Микеля Артеты находятся на вершине турнирной таблицы Английской премьер-лиги, набрав 64 очка. На второй позиции с таким же количеством баллов идет «Ливерпуль». Замыкает тройку «Манчестер Сити», на счету которого 63 очка.