Артета: «Уайт — ключевой игрок для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с защитником команды Беном Уайтом.

Новый трудовой договор 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

«Бен Уайт — ключевой игрок для «Арсенала», настоящий профессионал с менталитетом победителя и один из тех парней, которые каждый день служат примером для остальных», — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Уайт выступает за «канониров» с 2021 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет четыре ассиста.