Левый защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивёр может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Экрем Конура, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы три европейских клуба. Речь идет о «Наполи» и «Милане», а также мадридском «Атлетико». Сообщается, что «Арсенал» примет решение по будущему Кивёра по окончании сезона.

В текущей кампании защитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три ассиста.

Контракт Кивёра с «Арсеналом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

