Уайт продлил контракт с «Арсеналом» до 2028 года

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт подписал со своим клубом новый контракт. Об этом сообщает официальный сайт «канониров». Согласно ряду авторитетных СМИ, англичанин останется в команде до лета 2028 года.

Напомним, этот сезон стал для Бена третьим в составе «Арсенала». За этот срок защитник не выиграл ни одного командного трофея, но зато помог «канонирам» в прошлой кампании финишировать на втором месте в чемпионате.

Уайт способен сыграть как в центре, так и на фланге защиты. А этом розыгрыше Английской премьер-лиги Бен отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее англичанин выступал за такие команды, как «Брайтон» и «Лидс».