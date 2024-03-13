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Нападающий лиссабонского «Спортинга» – главная цель «Арсенала» на лето

13 Марта 2024 • 15:18 Комментировать (3)
Арсенал
0:0
Челси
отменен

Лондонский «Арсенал» определился с приоритетной трансферной целью на лето. По информации от Football Transfers, «канониры» бросят все силы на подписание нападающего Виктора Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга».

Источник отмечает, что для оформления сделки команде Микеля Артеты потребуется выложить в районе 100 миллионов евро компенсации. Правда, «Арсенал» рассчитывает сбить ценник.

25-летний Дьёкереш в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии записал на свой актив 19 голов и 9 результативных передач. Швед ранее выступал в Англии, но в Чемпионшипе в составе «Ковентри».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Виктор Дьёкереш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (3) Все комментарии
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ВетерПеремен
13 Марта 2024 в 16:25
Айвен Тони еще лучше будет!..
Он и англичанин, и к АПЛ адаптирован.
Физуха норм, не дрыщик и не хрустальный типа Жезуса.
Стандарты умеет исполнять и вообще он хотел в Арсенал!
Барсафобия
13 Марта 2024 в 16:16
бери осимхена он лучше чем етого шведа
ВетерПеремен
13 Марта 2024 в 15:53
Ой ли...
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