Нападающий лиссабонского «Спортинга» – главная цель «Арсенала» на лето

Лондонский «Арсенал» определился с приоритетной трансферной целью на лето. По информации от Football Transfers, «канониры» бросят все силы на подписание нападающего Виктора Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга».

Источник отмечает, что для оформления сделки команде Микеля Артеты потребуется выложить в районе 100 миллионов евро компенсации. Правда, «Арсенал» рассчитывает сбить ценник.

25-летний Дьёкереш в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии записал на свой актив 19 голов и 9 результативных передач. Швед ранее выступал в Англии, но в Чемпионшипе в составе «Ковентри».