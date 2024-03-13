Артета: «Я не сомневался, что Райя справится в серии пенальти»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру Давида Райи в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Порту». Испанский вратарь сделал два спасения в серии пенальти и помог своей команде выйти в четвертьфинал.

«Мне не нужно было от него никаких доказательств. Я не сомневался, что Райя справится в серии пенальти. В первые дни Давида в «Арсенале» я прекрасно видел язык его тела и выбор позиции», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, «Арсенал» летом арендовал Райю у «Брентфорда», но в конце сезона «канониры» выкупят вратаря на постоянной основе. В четвертьфинале Лиги чемпионов команда не играла с 2010 года.