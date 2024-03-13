Маунт летом мог оказаться в «Ливерпуле» или «Арсенале»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт прошлым летом мог оказаться в лондонском «Арсенале» или «Ливерпуле». По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, Юрген Клопп общался с англичанином в январе 2023 года, а Микель Артета считал сделку почти закрытой.

Напомним, в конечном итоге трансфер Маунта удалось согласовать «Манчестер Юнайтед», который заплатил лондонскому «Челси» 65 миллионов евро. Мэйсон пока не оправдывает ожидания руководства: полузащитник отыграл мало матчей из-за травмы, а когда выходил на поле, ничем особенным не выделялся. На счету Маунта нет ни одного результативного действия в 8 матчах этого розыгрыша АПЛ.