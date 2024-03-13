Артета рассказал, как игроки «Арсенала» поддержали Ремсдейла после ошибки в матче с «Брентфордом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как футболисты его команды поддержали голкипера Аарона Ремсдейла. Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги вратарь подарил гол «Брентфорду», допустив грубую ошибку. Впрочем, «Арсенал» смог вырвать победу в концовке со счётом 2:1.

«У игроков потрясающее единство. Это смотрится органично. Они действительно чувствуют друг друга. Пример с Ремсдейлом показал, насколько качественной является команда», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, «Арсенал» вчера обыграл «Порту» в серии пенальти и впервые с 2010 года вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.