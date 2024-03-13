«Челси» рассмотрит подписание молодого левого защитника

В летнее трансферное окно «Челси» рассмотрит подписание молодого и талантливого левого защитника. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Ян Матсен, выступающий сейчас на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», как ожидается, в любом случае покинет лондонский клуб. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нидерландца в 20 миллионов евро.

После 27 туров АПЛ «Челси» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой ближайший матч «синие» проведут 16 марта против «Арсенала». Начало — в 15:30 по московскому времени.