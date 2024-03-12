Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Ливерпуль» поспорят за защитника «Айнтрахта»

12 Марта 2024 • 12:19 Комментировать
Арсенал
0:0
Челси
отменен

Две команды из Английской премьер-лиги нацелились на центрального защитника франкфуртского «Айнтрахта». Речь идёт о Виллиане Пачо, который проводит дебютный сезон в Бундеслиге после перехода из бельгийского «Антверпена».

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, на футболиста нацелены лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Сообщается, что «Айнтрахт» летом будет требовать за эквадорского защитника 60 миллионов евро компенсации.

22-летний Пачо ранее также был связан с трансфером в мадридский «Реал», но «королевский клуб» вряд ли будет приглашать эквадорца летом. В прошлом сезоне Виллиан выиграл чемпионат Бельгии в составе «Антверпена».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2024 Виллиан Пачо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Марта
12:36
Палмер – первый игрок, который забил гол и отдал ассист в 5 матчах этого розыгрыша АПЛ
11 Марта
19:14
«Арсенал» займёт третье место в АПЛ — Неценко 3
15:01
Три топ-клуба следят за защитником «Арсенала»
01:06
Каррагер по-прежнему считает «Манчестер Сити» главным конкурентом «Ливерпуля»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Промес обратился к «Спартаку» Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» Гвардиола: «Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» невероятен» Кейн повторил рекорд Бундеслиги
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Марта
14:02 · Англия. Премьер-лига
Маунт вернулся в общую группу
12:36 · Англия. Премьер-лига
Палмер – первый игрок, который забил гол и отдал ассист в 5 матчах этого розыгрыша АПЛ
12:31 · Англия. Премьер-лига
Артета: «После первых трёх месяцев я не мог поверить, что стадион будет распевать имя Хаверца»
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» поспорят за защитника «Айнтрахта»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Ширер оценил игру защитника «Ливерпуля» Гомеса 1
11:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «С опытом Джексон будет более спокоен у чужих ворот»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил выступления Палмера в матче с «Ньюкаслом»
11:31 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил гол Мудрика
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал главную трансферную цель 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» будет сложно подписать Бремера
09:45 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл оценил уровень Палмера
08:35 · Англия. Премьер-лига
Палмер раскрыл причину ухода из «Манчестер Сити»
08:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино подвёл итоги матча «Челси» - «Ньюкасл»
08:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед» - известно имя
08:04 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер вынес вердикт по скандальному эпизоду в матче с «Манчестер Сити» 3
Все новости
Рекомендуем