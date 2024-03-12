«Арсенал» и «Ливерпуль» поспорят за защитника «Айнтрахта»

Две команды из Английской премьер-лиги нацелились на центрального защитника франкфуртского «Айнтрахта». Речь идёт о Виллиане Пачо, который проводит дебютный сезон в Бундеслиге после перехода из бельгийского «Антверпена».

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, на футболиста нацелены лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Сообщается, что «Айнтрахт» летом будет требовать за эквадорского защитника 60 миллионов евро компенсации.

22-летний Пачо ранее также был связан с трансфером в мадридский «Реал», но «королевский клуб» вряд ли будет приглашать эквадорца летом. В прошлом сезоне Виллиан выиграл чемпионат Бельгии в составе «Антверпена».