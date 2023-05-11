«Тоттенхэм» уже сомневается, стоит ли выкупать Кулушевски

Лондонский «Тоттенхэм» может расстаться со своим вингером Деяном Кулушевски. По информации от журналиста Николо Скиры, «шпоры» скептически относятся к выкупу шведа на постоянной основе из туринского «Ювентуса».

Напомним, Кулушевски присоединился к «Тоттенхэму» в январе 2022 года. «Шпоры» арендовали футболиста у «Ювентуса» на полтора года с правом выкупа за 35 миллионов евро.

В первые полгода Деян отметился 5 голами и 8 ассистами в 18 матчах АПЛ, что сильно помогло «шпорам» пробиться в Лигу чемпионов. Тем не менее, сейчас форма Кулушевски не впечатляет руководство. Более того, ещё неизвестно, будет ли рассчитывать на шведа новый тренер команды.