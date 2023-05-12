Известна причина интереса «Астон Виллы» к Мусса Дембеле

Известна причина, благодаря которой бирмингемская «Астон Вилла», вероятно, станет будущим клубом для французского форварда «Лиона» Мусса Дембеле. Всё дело в том, что наставник «вилланов» Унаи Эмери является большим поклонником 26-летнего нападающего. Новостью делится Football Insider.

По информации источника, Эмери уже пытался пригласить этого нападающего в команду в зимнее трансферное окно, однако тогда идея не переросла в реальную сделку. Француз сможет перебраться в новый клуб в конце текущего сезона в статусе свободного агента - у него заканчивается контракт с нынешним клубом.

Ранее мы сообщали, что Дембеле после неудачного года в «Лионе» может вернуться в «Селтик» - в клуб, в котором он, по сути, сделал себе имя в Европе. Также на француза, помимо «Астон Виллы», претендуют ещё два английских коллектива.