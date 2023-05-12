Эмери – лучший тренер АПЛ в апреле

Рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги в апреле. Об этом рассказывает пресс-служба АПЛ.
В апреле «Астон Вилла» провела в чемпионате Англии семь матчей. Результаты приводим ниже.
01 апреля. «Челси» - «Астон Вилла» 0:2;
04 апреля. «Лестер» - «Астон Вилла» 1:2;
08 апреля. «Астон Вилла» - «Ноттингем Форест» 2:0;
15 апреля. «Астон Вилла» - «Ньюкасл» 3:0;
22 апреля. «Брентфорд» - «Астон Вилла» 1:1;
25 апреля. «Астон Вилла» - «Фулхэм» 1:0;
30 апреля. «Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла» 1:0.
В итоге 5 побед, ничья и поражение.
На текущий момент «Астон Вилла» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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