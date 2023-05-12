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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери – лучший тренер АПЛ в апреле

12 Мая 2023 • 14:23 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
1 2.30 X 3.65 2 3.00
13.05 17:00

Рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги в апреле. Об этом рассказывает пресс-служба АПЛ.

В апреле «Астон Вилла» провела в чемпионате Англии семь матчей. Результаты приводим ниже.

01 апреля. «Челси» - «Астон Вилла» 0:2;

04 апреля. «Лестер» - «Астон Вилла» 1:2;

08 апреля. «Астон Вилла» - «Ноттингем Форест» 2:0;

15 апреля. «Астон Вилла» - «Ньюкасл» 3:0;

22 апреля. «Брентфорд» - «Астон Вилла» 1:1;

25 апреля. «Астон Вилла» - «Фулхэм» 1:0;

30 апреля. «Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла» 1:0.

В итоге 5 побед, ничья и поражение.

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На текущий момент «Астон Вилла» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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