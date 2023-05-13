«Тоттенхэм» семь раз пропускал в первую десятиминутку за последние пять матчей

Лондонский «Тоттенхэм» начал сегодняшний матч против бирмингемской «Астон Виллы» с очередного быстрого пропущенного гола. Ворота «шпор» на «Вилла Парке» на восьмой минуте матча распечатал Джакоб Рамси.

Как уточняет Opta, в последних пяти матчах Английской премьер-лиги «шпоры» пропустили семь голов за первые 10 минут. Три из них подопечные Райана Мэйсона пропустили от «Ньюкасла» (1:6), один – от «Манчестер Юнайтед» (2:2), два – от «Ливерпуля» (3:4) и один от «Астон Виллы» сегодня соответственно.

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